اتهام 4 شركات صينية في الولايات المتحدة بالاتجار في الفنتانيل

وجهت واشنطن اتهامات لأربع شركات صينية في الولايات المتحدة، على خلفية الاتجار في مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مخدر الفنتانيل الخطير، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن ثمانية موظفين أو مديرين بهذه الشركات يخضعون أيضا للملاحقة القضائية، واعتقل اثنان منهم، مؤكدا أن هذه القضية تعد "الأولى" أمام القضاء الأمريكي.