اتهام 4 شركات صينية في الولايات المتحدة بالاتجار في الفنتانيل
وجهت واشنطن اتهامات لأربع شركات صينية في الولايات المتحدة، على خلفية الاتجار في مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مخدر الفنتانيل الخطير، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن ثمانية موظفين أو مديرين بهذه الشركات يخضعون أيضا للملاحقة القضائية، واعتقل اثنان منهم، مؤكدا أن هذه القضية تعد "الأولى" أمام القضاء الأمريكي.
وإحدى هذه الشركات متهمة بأنها "هرّبت أكثر من 200 كيلوغرام من السلائف الكيماوية إلى الولايات المتحدة؛ بغرض تصنيع أكثر من 50 كيلوغراما من الفنتانيل، وهي كمية تكفي لقتل 25 مليون أمريكي".
تعد مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية أقوى من الهيروين بمقدار 50 مرة، وهي السبب الأول لوفاة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.
وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات على العديد من الشركات الصينية المتهمة بالتورط في تهريب هذا المخدر.