أوكرانيا: تدريب طيارينا على مقاتلات "إف-16" قد يبدأ في يوليو

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت، إن برنامجا دوليا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 قد يبدأ الشهر المقبل.

وقالت كييف، التي تشن هجوما مضادا ضد القوات الروسية، مرارا إنها بحاجة إلى طائرات غربية جديدة لتنجح في مواجهة السيطرة الجوية لموسكو.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان في حلف شمال الأطلسي، جهود تحالف دولي لتدريب الطيارين ودعم الكوادر وصيانة الطائرات وتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 في نهاية المطاف.