أوكرانيا: تدريب طيارينا على مقاتلات "إف-16" قد يبدأ في يوليو
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت، إن برنامجا دوليا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 قد يبدأ الشهر المقبل.
وقالت كييف، التي تشن هجوما مضادا ضد القوات الروسية، مرارا إنها بحاجة إلى طائرات غربية جديدة لتنجح في مواجهة السيطرة الجوية لموسكو.
وتقود الدنمارك وهولندا العضوان في حلف شمال الأطلسي، جهود تحالف دولي لتدريب الطيارين ودعم الكوادر وصيانة الطائرات وتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 في نهاية المطاف.
وأعرب الوزير الأوكراني في تصريحات نُشرت على منصة عسكرية رسمية اليوم السبت، أنه يأمل في أن يبدأ التدريب بمجرد الموافقة على البرنامج، الذي يتم وضع تفاصيله في الوقت الراهن.
وقال الوزير ريزنيكوف: "تم تحديد الأشخاص المكلفين، وسيتم وضع البرنامج بحلول بداية يوليو وسيتم الإعلان عنه، ويسعني القول بتفاؤل إن التدريب سيبدأ في يوليو بالفعل".
وكانت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، قد أبلغت "رويترز" في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو الجاري، إن التدريب قد يبدأ هذا الصيف.