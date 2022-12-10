الرفض أوالإقامة المتسامحة.. أوروبا تشدد إجراءات منح اللجوء للعرب

يقابل بعض الأشخاص الطالبين حق اللجوء في أوروبا رفض طلباتهم لأسباب عديدة تتنوع بين تقديمهم معلومات كاذبة أو انخراطهم بنشاطات مسلحة أو إرهابية، أو ربما لاعتبار بلدانهم الذين أتوا منها بلادًا آمنة.

وفي بعض الأحيان يصدر بحقهم تصريح منع الترحيل المؤقت "دولدونغ" أو ما يسمى الإقامة المتسامحة، وهي إقامة تمنح للأشخاص الذين يجب ترحيلهم، لكن ترحيلهم غير ممكن حالياً بسبب عوائق الترحيل أو أسباب أخرى مثل المرض أو فقدان الأوراق.

وزادت الحالات التي يتلقى فيها المهاجرون العرب هذا المصير بسبب جعل إجراءات القبول أكثر صعوبة في الدول الأوروبية مؤخراً، خاصة بعد اعتبار العديد من الدول الأوروبية دولاً عربية مثل العراق وليبيا وسوريا دولاً آمنة.