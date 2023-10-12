بوتين: سنواصل تزويد قاعدة "كانت" بالأسلحة الحديثة‎

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل تزويد قاعدة "كانت" العسكرية الجوية الروسية في قرغيزستان بالأسلحة الحديثة، لدعم هذه القاعدة وأفرادها.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن بوتين قوله: "من جهتي، أود أن أؤكد أن القيادة الروسية ستواصل إيلاء اهتمام وثيق لقضايا تزويد القاعدة الجوية بأنواع الأسلحة الأكثر تقدمًا والفنيين والمعدات الحديثة. وسوف نفعل كل ما هو ضروري لحل المشاكل اليومية وأيضًا المشاكل الاجتماعية للأفراد العسكريين".

وأشار بوتين إلى أن "السلطات الروسية تقدر تقديرًا عاليًّا حقيقة أنهم يؤدون خدمة صعبة في الخارج".