بوتين: سنواصل تزويد قاعدة "كانت" بالأسلحة الحديثة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل تزويد قاعدة "كانت" العسكرية الجوية الروسية في قرغيزستان بالأسلحة الحديثة، لدعم هذه القاعدة وأفرادها.
ونقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن بوتين قوله: "من جهتي، أود أن أؤكد أن القيادة الروسية ستواصل إيلاء اهتمام وثيق لقضايا تزويد القاعدة الجوية بأنواع الأسلحة الأكثر تقدمًا والفنيين والمعدات الحديثة. وسوف نفعل كل ما هو ضروري لحل المشاكل اليومية وأيضًا المشاكل الاجتماعية للأفراد العسكريين".
وأشار بوتين إلى أن "السلطات الروسية تقدر تقديرًا عاليًّا حقيقة أنهم يؤدون خدمة صعبة في الخارج".
وجاءت كلمة بوتين خلال حفل بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هذه القاعدة. وحضر الحفل رئيس قيرغيزستان. وقال بوتين في بداية الحفل "أيها الرفاق الأعزاء، أهنئكم بالذكرى العشرين لإنشاء القاعدة العسكرية الروسية المشتركة على أراضي قيرغيزستان".
ويزور بوتين قيرغيزستان، حيث ستعقد قمة رابطة الدول المستقلة يوم غد الجمعة.
وكانت موسكو وبيشكيك قامتا بتعديل اتفاقية القاعدة الروسية في قرغيزستان العام 2019، ما شمل قيمة إيجار أراضي القاعدة ومسائل تنظيمية مختلفة.