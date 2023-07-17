أردوغان يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع خلال الأعوام الماضية من 1,6 مليار إلى 22 مليار دولار.

وشدد أردوغان وفقًا لـ "تي أر تي" التركية على أهمية التعاون بين تركيا ودول الخليج، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أن يبدأ جولته إلى السعودية والإمارات وقطر، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة.