بعد تحذيرات بوتين.. فنلندا تعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة

وقّعت فنلندا والولايات المتّحدة، اليوم الإثنين، اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، وذلك غداة التحذير الذي وجّهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة الاسكندينافية ردّاً على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

والاتّفاق الذي يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي، أشاد به وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن باعتباره "علامة قوية على التزام الولايات المتّحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها".

وخلال مشاركته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن في حفل توقيع الاتفاق قال الوزير الفنلندي "لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكنّ هذا الاتّفاق يحسّن كثيراً قدرتنا على العمل سوياً في كلّ المواقف".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي إنّ فنلندا "تعرف أكثر من أي أحد آخر تقريباً ما هو على المحكّ بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف "في 1939، واجه الفنلنديون أيضاً غزواً روسياً وأثبتوا أنّه بمقدور دولة حرّة أن تبدي مقاومة قوية بشكل لا يصدق".

وتابع بلينكن "تاريخكم يذكّرنا أيضاً بأهمية أن نواصل جميعاً دعم أوكرانيا".

من جهتها، جدّدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بعد توقيع الاتّفاق في واشنطن اتّهامات هلسنكي لموسكو بالسعي إلى "استغلال" ملف الهجرة من خلال إرسال أشخاص عبر الحدود الروسية إلى فنلندا.