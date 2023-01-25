بن غفير يتوعد بالاستمرار في اقتحام الحرم القدسي

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، بالاستمرار في اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الالتزام الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للأردن بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إنه "سيستمر في زيارة الحرم القدسي الشريف".

وشدد في حديثه على أن "إسرائيل دولة مستقلة وغير تابعة لأي دولة أخرى، وأن المسجد الأقصى هو المكان الأكثر أهمية للشعب اليهودي".