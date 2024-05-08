الجيش الأمريكي ينجز بناء الرصيف العائم قبالة غزة

أنجز الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم قبالة قطاع غزة، لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد، وفقًا لما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء.

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ في تصريح لصحافيين: "اليوم، أنجز بناء الرصيف العائم بجزأيه"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".