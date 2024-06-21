بينها نساء وأطفال.. انتشال 12 جثة قبالة سواحل إيطاليا
قال خفر السواحل الإيطاليون إنهم انتشلوا 12 جثة إضافية، إثر غرق قارب يقل مهاجرين، هذا الأسبوع، قبالة السواحل الجنوبية، أُعلن فقدان أكثر من 60 شخصًا كانوا على متنه بينهم الكثير من الأطفال.
وأنقذ 12 شخصًا بعدما غرق القارب على مسافة حوالي 220 كيلومترًا قبالة سواحل كالابريا الإيطالية، ليل الأحد الإثنين، ولكن سجلت وفاة واحدة بعد الوصول الى البر، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويعتقد أن ما لا يقل عن 26 طفلاً، لا تتجاوز أعمار بعضهم بضعة أشهر، لقوا حتفهم، وفق ما أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" التي هرعت لمساعدة الناجين.
وأعلن خفر السواحل، الخميس، أنهم انتشلوا "12 جثة إضافية، بينها نساء وأطفال" في البحر الأيوني.
وعُثر على 10 جثث في قارب مهاجرين تحطّم، الإثنين، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق مجموعة "ريسكيوشيب" (ResQship) الألمانية.
ولقي نحو 3155 مهاجرًا حتفهم أو فُقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط، العام الماضي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
ولقي أكثر من 1000 حتفهم أو سُجّلوا في عداد المفقودين هذا العام.
وتعد منطقة وسط المتوسط الواقعة بين سواحل شمال أفريقيا وإيطاليا ومالطا طريق الهجرة الأكثر حصدًا للأرواح في العالم إذ تسجّل فيها 80% من حالات الموت غرقًا أو الاختفاء.
وينطلق الكثير من المهاجرين من تونس أو ليبيا على متن قوارب متوجهة إلى أوروبا، وتكون إيطاليا عادة محطتهم الأولى.
وتراجع عدد الوافدين بشكل كبير، منذ مطلع العام، إذ وصل 24100 شخص إلى إيطاليا حتى الآن، مقارنة بأكثر من 57500 في الفترة ذاتها من العام 2023، بحسب وزارة الداخلية.