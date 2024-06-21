بينها نساء وأطفال.. انتشال 12 جثة قبالة سواحل إيطاليا

قال خفر السواحل الإيطاليون إنهم انتشلوا 12 جثة إضافية، إثر غرق قارب يقل مهاجرين، هذا الأسبوع، قبالة السواحل الجنوبية، أُعلن فقدان أكثر من 60 شخصًا كانوا على متنه بينهم الكثير من الأطفال.

وأنقذ 12 شخصًا بعدما غرق القارب على مسافة حوالي 220 كيلومترًا قبالة سواحل كالابريا الإيطالية، ليل الأحد الإثنين، ولكن سجلت وفاة واحدة بعد الوصول الى البر، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعتقد أن ما لا يقل عن 26 طفلاً، لا تتجاوز أعمار بعضهم بضعة أشهر، لقوا حتفهم، وفق ما أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" التي هرعت لمساعدة الناجين.

وأعلن خفر السواحل، الخميس، أنهم انتشلوا "12 جثة إضافية، بينها نساء وأطفال" في البحر الأيوني.

وعُثر على 10 جثث في قارب مهاجرين تحطّم، الإثنين، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق مجموعة "ريسكيوشيب" (ResQship) الألمانية.