المخابرات الروسية تحذر من قدرة أوكرانيا على صناعة "قنبلة نووية قذرة"

أعلن مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن موسكو تملك معلومات تفيد بأن أوكرانيا مستمرة بالعمل على إنشاء ما أسماه "قنبلة نووية قذرة"، وأن هناك نقلا سريا لوقود نووي تم بين محطتين نوويتين في أوكرانيا.

وقال ناريشكين: "هناك معلومات تشير إلى احتمال استمرار كييف بالعمل على إنشاء قنبلة نووية قذرة".

وأضاف: "احتمال استخدام كييف للقنبلة النووية القذرة سيكون له عواقب وخيمة".

وأشار ناريشكين إلى أن "أوكرانيا لم تُخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نقل الوقود النووي المستنفد من محطة ريفنا النووية إلى موقع في تشيرنوبيل".