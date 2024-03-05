تشاد تتعهد بتحقيق دولي في مقتل المعارض "ديلو"

أعلنت الحكومة التشادية توجهها نحو فتح تحقيق دولي في مقتل المعارض يحيى ديلو، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر الذي تعيشه البلاد عشية الانتخابات الرئاسية.

وبعد خمسة أيام من مقتل ديلو بالرصاص، في هجوم اتُّهم الجيش بتنفيذه على مقر حزبه، أعلن رئيس الوزراء التشادي سوكسيه ماسرا في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أنه سيكون هناك "تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات".

ويزور رئيس الوزراء التشادي فرنسا، بعد أن أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأدلى بتصريحات بعد وفاة منافسه يحيى ديلو يوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط الماضي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الهجوم على مقر حزبه، الذي أودى بحياة أربعة جنود تشاديين.

وبعد هذه الحادثة التي خلقت مناخا من الفوضى والقلق في سياق ما قبل الانتخابات، أكد ماسرا أن "الحكومة ملتزمة بإجراء تحقيق دولي يحدد المسؤوليات على جميع المستويات".