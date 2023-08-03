بلينكن لرئيس النيجر: ملتزمون بإعادة حكومتك المنتخبة ديمقراطياً إلى السلطة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، عن عزمها إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك.

وقال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستُبقي على بعثتها مفتوحة، وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.

وأوضح أن الأفراد سيُنقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية، ولن تُستخدم طائرات عسكرية. لكنه ذكر أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إلا أنه من المرجح اتخاذه.