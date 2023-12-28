سراب الوعود الأوروبية يضع أوكرانيا في مأزق الاستنزاف

سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على وعود أوروبا لأوكرانيا، بشأن دعمها عسكريًا لمواجهة القوات الروسية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر، في مارس/آذار من العام الجاري، تزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون 12 شهرًا، لكن لغاية الآن لم يتم إرسال سوى 300 ألف قذيفة.

وذكر التقرير أن "القوات المسلحة الأوكرانية، كانت تطلق، خلال صيف عام 2023، ما يصل إلى 7000 قذيفة مدفعية يوميًا، وأضعفت خدمات روسيا المدفعية واللوجستية، لكن، اليوم، بالكاد تطلق 2000 قذيفة يوميًا"، في حين تطلق روسيا حوالي 10000 قذيفة، وهذا التفاوت يشير إلى نقص نسبي في عتاد أوكرانيا.

ويُرجح أن تطلق روسيا حوالي 5 ملايين طلقة على أوكرانيا في عام 2024، في ظل الإنتاج الدفاعي المستمر والإمدادات التي تزودها بها إيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى المخزون المتبقي، فيما أشارت الصحيفة إلى أن "روسيا تنتج قذائف أكثر من كل إنتاج حلف شمال الأطلسي".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الأستونية تأكيدها بأن "مسألة انتصار أوكرانيا ليست محددة بالمال، بل في الكفاءة في التنفيذ"، فيما جاء هذا التعليق بعد نشر الوزارة تقريرًا مفصلاً حول مستويات المعدات العسكرية اللازمة لجعل الدفاع الأوكراني مستدامًا، ولكي تتمكن كييف من مواصلة تحرير الأراضي المحتلة بحلول عام 2025.