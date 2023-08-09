تقرير: "انتهاكات فظيعة" في مركز لرعاية المسنين ببلد أوروبي

أثيرت ضجة كبرى في رومانيا، مؤخرا، إثر انتشار صور صادمة لمركز يقدم الرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن الصور أظهرت نزلاء المركز وهم يرقدون في مكان لا يراعي أبسط الشروط، فبدوا محاطين بالإسمنت وأكياس البلاستيك.

وسُجلت الواقعة في بلدة بارديستي، وسط البلاد، فيما بدت إحدى النزيلات هزيلة بسبب سوء التغذية، وهي ممددة على الأرض لا تتحدث على الإطلاق.

وبدا المكان أقرب إلى "ورش بناء" غير مكتمل، فيما جرى وضع الأفرشة مباشرة على الأرض ووسط ركام من الغبار، إلى جانب ألواح من الخشب.

وإثر تلقي اتصال بشأن هذا الوضع، بادرت جمعية محلية تعرف بـ"سانتر فور ليغال ريسورسز"، إلى إجراء زيارة للمكان من أجل الوقوف على الوضع.

وقبل الزيارة كانت السلطات قد أجرت تفتيشا للمكان، دون اتخاذ أي قرارات بشأن الوضع الذي وُصف بـ"المخجل وغير الإنساني".

ووثقت المنظمة غير الحكومية إقامة ستة أشخاص في الطابق الأرضي، فيما يعيش في الطابق العلوي بالمكان نفسه 23 شخصا.

وندد ناشطون بما اعتبروها "صورا فظيعة"، قائلين إن نزلاء المكان معاناتهم مزدوجة، لأنهم يعانون أصلا من أمراض، أو أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويرى متابعون أن هذه الواقعة تنذر بوجود فساد، على غرار مؤسسات كثيرة في رومانيا، حيث يُساء صرف الميزانيات المخصصة لها من قبل من يشرفون عليها.

المصدر: أسوشيتد برس