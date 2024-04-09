الاستخبارات الأمريكية تستبعد هجوما إيرانيا مباشرا على إسرائيل

استبعدت الاستخبارات الأمريكية أن تنفذ إيران هجومًا مباشرًا على إسرائيل، بعد أن قتلت مسؤولين عسكريين إيرانيين في غارة استهدفت قنصلية بلادهم في دمشق، الأسبوع الماضي.

ورجحت الاستخبارات الأمريكية أن تنفذ إيران هجومًا على إسرائيل من قبل ميليشيا تابعة لطهران في المنطقة، وليس من قبلها بشكل مباشر، وفق ما نقله موقع "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن إيران تشعر بالقلق من تصعيد كبير في القتال، ولا تريد إعطاء الولايات المتحدة أو حلفائها ذريعة لمهاجمتها مباشرة.

وتابعا أن إيران والميليشيات التابعة لها لا يبدو أنها مستعدة لمهاجمة القوات الأمريكية أو المصالح الأخرى في المنطقة لأسباب مماثلة.

وقالا إن الاستخبارات الأمريكية تقدر أن إيران حثت العديد من الميليشيات التابعة لها على شن هجوم واسع النطاق في وقت واحد ضد إسرائيل، باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، متوقعين حدوث ذلك هذا الأسبوع.