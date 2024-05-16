روسيا تطبق نظام خدمات سياحية صديقة للمسلمين

أعلن رئيس هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو" مكسيم بروتاسوف عن البدء باعتماد مستوى جديد من الخدمات السياحية التي تلبي المعايير الإسلامية و"الصديقة للمسلمين" (Muslim Friendly).

وقال بروتاسوف على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي المنعقد في مدينة قازان: لقد أطلقنا في هذا الأسبوع نظام اعتماد فدراليًّا "صديقًا للمسلمين" يمكن إصداره للمطاعم والفنادق وأماكن المؤتمرات والمعارض ومحطات الوقود والمؤسسات الطبية، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية.

وأوضح بروتاسوف: عند تطوير هذا المستوى من الجودة، استرشدنا بأفضل الممارسات العالمية وسيتم إصدار نحو 100 شهادة "صديقة للمسلمين" (Muslim Friendly) هذا العام.

وقال المسؤول الروسي: إن جوهر النظام هو أن أي مرفق سياحي، سواء أكان محل بيع بالتجزئة، أم مطعمًا أم فندقًا، إذ ما جاءه ضيف مسلم وطلب خدمة خاصة، فسوف يحصل عليها. هذا لا يعني أن الفندق أو المطعم سوف يلتزم بمعايير "الحلال" حصرًا، فعلى سبيل المثال في الغرفة الفندقية التي سيعيش فيها الضيف، ستكون هناك سجادة للصلاة مع جميع ما قد يحتاج إليه: القرآن الكريم، ولن يكون هناك كحوليات في الميني بار، ولن يجد أطباقًا محظورة في قائمة الطعام.

وأشار رئيس روسكاتشيستفو إلى إبرام اتفاق مع المجمعات التجارية وشركات السفر ومحركات البحث بحيث تُوضَع علامة مميزة على المطاعم وغيرها من المرافق التي حصلت على شهادة "صديق للمسلمين" (Muslim Friendly).