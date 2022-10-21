مسؤول: مقتل 10 مدربين إيرانيين في هجمات أوكرانية

نقل تقرير إسرائيلي اليوم الجمعة عن مسؤول أوكراني (وصف بالكبير) أن 10 مدربين إيرانيين قتلوا في هجمات نفذتها قوات بلاده على مواقع روسية.

وقال المسؤول الأوكراني لقناة كان العبرية إنه "في الأسبوع الأخير قُتل حوالي 10 إيرانيين في ضربتين استهدفتا منشآت كانوا يقيمون فيها".

وفي السياق ذاته، نقل موقع مكان الإسرائيلي في نسخته العربية عن مصدر في مكتب الرئيس الأوكراني أن جيش بلاده هاجم مرتين "منشآت يقيم فيها إيرانيون يدربون الجيش الروسي على تفعيل مسيرات قُتل عدد منهم".

وتتهم أوكرانيا إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استخدمت في هجوم الأسبوع الماضي على العاصمة كييف، في حين تنفي إيران تلك الاتهامات.