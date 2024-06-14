كيف تهدد الجماعات التشادية المسلحة أمن دول الجوار؟

ويعد اتحاد قوى المقاومة أحد أبرز الجماعات المسلحة في البلاد، وهي مجموعة تأسست بعد الحرب الأهلية التشادية، التي دارت رحاها بين 2005 و2009.

وأبرز الجماعات وأخطرها تلك التي تنشط على الحدود مع ليبيا والنيجر والسودان، ومن أهمها "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية التشادية" الذي تأسس عام 2016 ويسعى إلى إسقاط الحكومة التشادية.

كذلك تنشط على الحدود جماعات غير مسلحة وهي توفر أساسًا مرتزقة تُستخدم في حروب في دول الجوار مثل النيجر وبوركينافاسو ومالي وليبيا، وتوفر هذه الجماعات لعناصرها المنخرطة في هذه الحروب إمكانية العودة مع ما اغتنمته خلال المعارك بحسب المعهد.

وفي العام 2021، أطلقت جماعات مسلحة هجومًا على العاصمة التشادية، إنجامينا، من الجنوب الليبي حيث كانت تنشط، ما أدى إلى مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي خلفه نجله في الحكم.

هشاشة أمنية

وقال الخبير العسكري المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي عمرو ديالو، إن: "الجماعات المسلحة في تشاد انخرطت بشكل واسع في السنوات الماضية في أنشطة غير مشروعة تشمل تهريب المخدرات والأسلحة والسيارات والإتجار بالبشر وهو أمر دون أدنى شك يضر بالأمن في منطقة مضطربة أصلًا".

وبين لـ"إرم نيوز" أن "العديد من المرتزقة التشاديين انضموا لأطراف القتال مثلًا في ليبيا رغم نفي هذه الأطراف ذلك، ناهيك عن أن ضعف الأجهزة الأمنية في تشاد يسمح بتسرب تلك العناصر إلى دول أخرى مثل مالي وبوركينافاسو".

ولفت ديالو إلى أن "هناك هشاشة أمنية غير مسبوقة تمكن هؤلاء من مكاسب حقيقية تعود بالفائدة على مؤجريهم وعلى الجماعات التي ينتمون إليها التي أصبح لها موارد خاصة".