بولندا تؤكد أن صاروخاً روسياً عبر مجالها الجوي

أكّدت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن صاروخاً روسياً عبر مجالها الجوي صباحاً متجهاً الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا.

وأشار قائد العمليات في الجيش ماتشيه كليش إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترا.

وأضاف "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة (تحليقه) ومساره (...) جعلا ذلك مستحيلا وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".

وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب ليل الخميس الجمعة.