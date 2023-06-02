رغم التوترات.. رئيس وزراء أرمينيا يحضر تنصيب أردوغان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان: "أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان.. رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من حزيران/يونيو لحضور الحفل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وحدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الفائت، كما يختلف البلدان بسبب مزاعم بشأن مجازر تعرض لها الأرمن إبان حكم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.