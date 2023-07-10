"لوموند": غالبية سكان الضواحي الفرنسية تعادي وسائل الإعلام

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن غالبية سكان الضواحي الفرنسية أظهرت عداءً كبيرًا تجاه وسائل الإعلام، حيث عبَّر بعضهم عن عدم ثقته بالصحفيين على خلفية أحداث الشغب عقب مقتل الفتى نائل برصاص شرطي بضاحية نانتير الباريسية.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته يوم الأحد، أن الصحفيين والمصورين وصلوا من جميع أنحاء فرنسا وخارجها إلى شارع بابلو بيكاسو، الشارع الرئيس بضاحية نانتير، في وقت متأخر من الصباح بعد مقتل الفتى نائل، حيث كانت هناك سيارات محترقة أو مقلوبة وملاجئ حافلات نهبت، فيما وضعت شعارات على الجدران "العدالة لنائل".

وفي نهاية اليوم ، تحدثت "لوموند" مع مجموعة شبان كانوا يتسكعون في الشارع، حيث قال أحدهم: "نحن نعرفكم أيها الصحفيون، سوف تغيرون ما نقوله؟"، مضيفًا: "احذر، هذا غير قابل للنشر".

ومع تصاعد التوتر كان من المقرر أن تغادر المسيرة التي نُظمت تكريمًا لنائل الحيَّ الساعة الثانية بعد الظهر، و قبل ذلك بدقائق قليلة، سمعت صحيفة "لوموند" أن بعض الشبان أعطوا تعليمات لسرقة معدات الصحفيين.

وقال مراهق (14 عامًا) "إذا شاهدك أحدهم تقوم بالتصوير، فسوف يضايقونك".

وعلى طول شارع بابلو بيكاسو، كان الشبان يراقب بعضهم بعضًأ، فيما تعرَّض 18 صحفيًّا وفنيًّا للاعتداء أثناء تغطيتهم لأعمال الشغب.

وسلطت ردود الفعل على وفاة نائل الضوء على انعدام الثقة في الصحفيين، كما هي الحال أيضًا أثناء الاشتباكات مع الستر الصفراء، إذ تعرَّض 18 صحفيًّا وفنيًّا للاعتداء أثناء تغطيتهم لأعمال الشغب.