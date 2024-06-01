بعد "ثورة المزارعين".. الأمن الغذائي في قلب جدل الانتخابات الأوروبية

تقع سياسات الأمن الغذائي في قلب النقاشات الجارية قبل أسبوع من انتخابات البرلمان الأوروبي، لا سيما بعد حركة الاحتجاجات الواسعة التي شنها المزارعون الشتاء الماضي في أكثر من دولة أوروبية.

ويثير ملف الأمن الغذائي مخاوف جدية لدى الناخبين الذين يتوجهون لاختيار ممثليهم في برلمان ستراسبورغ يومي 8 و9 يونيو الجاري.

موضوع للنقاش

ويحتل الأمن الغذائي مكانة بارزة من بين المواضيع المطروحة للنقاش خلال الحملات الانتخابية، ويتعين على الاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات البيئية والصحية والاقتصادية، أن يتبنى سياسة غذائية مشتركة طموحة ومتماسكة، تضمن سلامة وجودة الغذاء لجميع سكانه.

ومع معاهدة ماستريخت (1992) أصبحت حماية المستهلك جزءًا من صلاحيات الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، دفعت العديد من الأزمات الغذائية أوروبا إلى اتخاذ تدابير محددة لصالح سلامة الغذاء.

وتم إنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عام 2002 والوكالة التنفيذية للمستهلكين والصحة والأغذية عام 2014، كما تحدد اللائحة الأوروبية، المؤرخة أيضًا في عام 2002، المبادئ الرئيسة لسلامة الأغذية، مثل مبدأ المسؤولية، وتؤكد أنه "يجب على المشغلين والسلطات الوطنية مراقبة جودة سلسلة إنتاج الغذاء بأكملها".