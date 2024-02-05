حادثة تحطم طائرة بيلغورود تشكل جبهة أخرى في حرب بوتين

تثير حادثة تحطم طائرة نقل جوية استراتيجية روسية من طراز "IL-76"، في 24 كانون الثاني/ يناير، أسئلة كثيرة بشأن ملابساتها، وهوية الذين لقوا حتفهم فيها، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتدعي روسيا أن 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت على بعد 44 ميلاً من مدينة بيلغورود الروسية، قرب الحدود الأوكرانية، ولم تتمكن أوكرانيا ولا أية هيئة وطنية أو دولية من تأكيد أو نفي ذلك.

بينما ادعى فلاديمير بوتين، منذ ذلك الحين، وفقا للصحيفة، أن لديه أدلة على أن صاروخ باتريوت أمريكيا مضادا للطائرات أسقط الطائرة، وفي هذه الأثناء فتح جهاز الأمن الأوكراني "SBU" تحقيقاً في "انتهاك قوانين وأعراف الحرب".

وفي حين يتهم الجانبان بعضهما البعض بالتصرف بشكل غير قانوني، فإن لغز من كان على متن الطائرة وما حدث بالفعل لا يزال من دون حل، بعد أسبوعين من الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن وسائل الإعلام الأوكرانية زعمت في البداية أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة عسكرية روسية تحمل صواريخ S-300، لكن سرعان ما تم سحب الخبر.