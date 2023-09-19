قتيلان و23 جريحًا جراء العملية العسكرية في ناغورني قره باغ

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان، اليوم الثلاثاء، في منطقة ناغورني قره باغ، على ما أعلنت السلطات المحلية في الجيب الانفصالي.

وقال المسؤول الحقوقي بالمنطقة الانفصالية غيغام ستيبانيان في تغريدة على منصة إكس: "وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 23. عدد الضحايا المدنيين المسجّل هو اثنان.. استهدف الجيش الأذربيجاني أيضًا منشآت مدنية".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها بدأت "أنشطة محلية لمكافحة الإرهاب" في منطقة ناغورني قره باغ التي تسكنها عرقية الأرمن، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار الإجراءات وبأسلحة عالية الدقة يجري تعطيل مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق، وكذلك الأصول القتالية والمنشآت العسكرية".