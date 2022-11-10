إيدي كوهين: قطر تنصاع لأوامر إسرائيل

قال الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إن قطر انصاعت لأوامر إسرائيل، في إشارة إلى سماح الدوحة بتسيير رحلات مباشرة من تل ابيب إلى الدوحة، وفتح مكتب قنصلي إسرائيلي مؤقت.

وغرد كوهين، الذي دأبت وسائل إعلام قطرية في السابق على تناقل تصريحاته، ويعرف نفسه على تويتر بأنه صحفي وباحث أكاديمي، قائلا: "قطر تنصاع لأوامر إسرائيل"، على حد قوله.

ولم يقدم كوهين، الذي عادة ما يتم الاستشهاد بتغريداته لدى الحديث عن العلاقات العربية الإسرائيلية، المزيد من التفاصيل، لكن يبدو أن الأمر متعلق بقبول قطر تسيير رحلات مباشرة من مطار بن غوريون في تل ابيب إلى الدوحة لنقل مشجعي كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قال في وقت سابق الخميس إنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض مباشرة بين إسرائيل وقطر، اللتين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية.

وقال الفيفا إنه توسط في الاتفاق.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن المفاوضات على مدى عدة أشهر أدت إلى اتفاق لفتح "مكتب إسرائيلي في قطر لتقديم الخدمات للمشجعين القادمين لكأس العالم".

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قطري قوله إن اتفاق الرحلات الجوية المباشرة لا يغير موقف قطر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق جزء من التزام قطر باشتراطات الفيفا لاستضافة البطولة، ولا ينبغي تسييس الأمر.

وقال الفيفا إن ترتيب الرحلات "يخضع لمتطلبات الأمن الإسرائيلية والقدرات التشغيلية".

وتحسم هذه الأنباء أشهرا من التكهنات حول مصير المفاوضات الإسرائيلية القطرية على مدى أشهر خلف الكواليس.