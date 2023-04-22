"قبّعة الإخفاء".. طريقة بايدن العتيدة للهرب من الصحافة

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ تسلمه منصبه، أقل عدد من المؤتمرات الصحفية لرئيس أمريكي منذ عهد رونالد ريغان، بطريقة جعلت من البيت الأبيض يبرر هذا السلوك مرارا ويتعهد بأنه "سيعيد الشفافية والحقيقة إلى الحكومة" .

وتخلى بايدن الأسبوع الماضي خلال تواجده في إيرلندا عن تقليد قديم وهو عقد مؤتمر صحفي أثناء تواجده في الخارج، وكذلك فعل عندما التقى الرئيس الكولمبي غوستافو بيترو.