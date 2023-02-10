تقرير: قلق بالجيش الإسرائيلي عقب انضمام ضباط سابقين لموجة الاحتجاجات

تخشى قيادات بالجيش الإسرائيلي أن تطاله الاحتجاجات الشعبية ضد خطة الإصلاح القضائي، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو المصادقة عليها، في أعقاب انضمام المئات من الضباط والجنود السابقين لتلك الاحتجاجات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ثمة اعتقاد في الجيش بأن انضمام الضباط والجنود المتقاعدين إلى تلك الاحتجاجات "سيعني تراجع الدافع لدى الجنود بالخدمة النظامية أو بالاحتياط".

الصحيفة أكدت أن حالة من القلق تنتاب الجيش عقب الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة نتنياهو – ليفين، في إشارة إلى خطة وزير العدل ياريف ليفين بشأن الإصلاحات القضائية، والتي يدعمها نتنياهو.

وأكدت أن الاحتجاجات التي انضم إليها ضباط سابقون بالجيش شهدت أيضا انضمام جنود يؤدون الخدمة في الوقت الراهن، وبلغ الأمر ذروته في رفع بعض هؤلاء الجنود لشعارات الوحدات التي يخدمون بها.

ولفتت إلى أن يوم الإثنين المقبل سيشهد ذروة الاحتجاجات، مع تنظيم تظاهرات أمام مقر الكنيست، إضافة إلى الإضراب العام، ما دفع مصادر بالجيش للإعراب عن مخاوفها الحقيقية بشأن انضمام شخصيات عسكرية لتلك الموجة، ومن ثم تراجع الدافع لدى الضباط والجنود ممن يؤدون الخدمة في وحدات قتالية نظامية أو على قوة الاحتياط.