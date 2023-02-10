تقرير: قلق بالجيش الإسرائيلي عقب انضمام ضباط سابقين لموجة الاحتجاجات
تخشى قيادات بالجيش الإسرائيلي أن تطاله الاحتجاجات الشعبية ضد خطة الإصلاح القضائي، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو المصادقة عليها، في أعقاب انضمام المئات من الضباط والجنود السابقين لتلك الاحتجاجات، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ثمة اعتقاد في الجيش بأن انضمام الضباط والجنود المتقاعدين إلى تلك الاحتجاجات "سيعني تراجع الدافع لدى الجنود بالخدمة النظامية أو بالاحتياط".
الصحيفة أكدت أن حالة من القلق تنتاب الجيش عقب الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة نتنياهو – ليفين، في إشارة إلى خطة وزير العدل ياريف ليفين بشأن الإصلاحات القضائية، والتي يدعمها نتنياهو.
وأكدت أن الاحتجاجات التي انضم إليها ضباط سابقون بالجيش شهدت أيضا انضمام جنود يؤدون الخدمة في الوقت الراهن، وبلغ الأمر ذروته في رفع بعض هؤلاء الجنود لشعارات الوحدات التي يخدمون بها.
ولفتت إلى أن يوم الإثنين المقبل سيشهد ذروة الاحتجاجات، مع تنظيم تظاهرات أمام مقر الكنيست، إضافة إلى الإضراب العام، ما دفع مصادر بالجيش للإعراب عن مخاوفها الحقيقية بشأن انضمام شخصيات عسكرية لتلك الموجة، ومن ثم تراجع الدافع لدى الضباط والجنود ممن يؤدون الخدمة في وحدات قتالية نظامية أو على قوة الاحتياط.
مخاوف غير مسبوقة
الصحيفة أجرت حوارات مع مسؤولين بالجيش خلال الأيام الأخيرة، وخلصت إلى أن هناك مخاوف كبيرة للغاية، وتعد غير مسبوقة هذه المرة؛ إذ ذكرت: "لم يشهد الجيش الإسرائيلي مثل هذه المخاوف منذ سنوات، على الأقل منذ خطة الانفصال"، في إشارة إلى خطة الانفصال من غزة عام 2005.
القيادات العسكرية التي تحدثت مع الصحيفة، مُفضلة عدم كشف هويتها، أبلغتها أن "حالة من الفرقة العميقة تضرب المجتمع الإسرائيلي، وتحتم إدراك عميق؛ لأن الموجة الاحتجاجية لن تمس بالاقتصاد الإسرائيلي فحسب، إنما ستضرب الجيش".
ونقلت عن ضباط بالجيش الإسرائيلي أنهم يسمعون بشكل متكرر آباء الجنود يزعمون أنهم لن يرسلوا أبناءهم للخدمة العسكرية إطلاقا، وبعضهم يؤكدون أنهم يرفضون إرسال أبنائهم للوحدات القتالية على وجه الخصوص، وآخرون يهددون بأنهم شخصيا لن يخدموا في قوة الاحتياط.
حتمية التأهب
وأوضح مصدر عسكري رفيع المستوى بهيئة الأركان العامة للصحيفة، أن الجيش "لم يواجه حتى اللحظة حالات تنذر بخطر ملموس ومعلن، لكن هذا لا يعني التقليل من شأن المخاوف الحالية"، مضيفا أن "على الجيش أن يتأهب لذلك؛ لعدم حدوث مفاجآت، يمكننا أن نصطدم برفض أداء الخدمة أو الامتناع عن تنفيذ أوامر الاستدعاء للاحتياط".
وكشف أن قادة الكتائب العاملة في ذراع الاحتياط تلقت أوامر بالتدقيق فيما يحدث على الأرض ومحاولة استشعار إذا ما كانت مشكلات في الطريق، ومن ثم معالجتها والإبلاغ عنها للمستويات العليا.
وطُلب من القادة بالوحدات النظامية إبداء حالة من اليقظة المتزايدة وبذل ما في وسعهم من أجل منع تسلل الجدال المجتمعي الراهن إلى صفوف الجيش.
وحول مدى تأثير انضمام ضباط وجنود سابقين لموجة الاحتجاجات الشعبية، يرى فريق من قيادة الجيش الإسرائيلي أن تأثيرها لن يكون عميقا بهذه الصورة، ولن تلقي بظلالها على الدافع لدى الجنود للانضمام للوحدات القتالية النظامية، حسبما أكدت الصحيفة.
أكثر صعوبة
لكن فريقا آخر من قادة الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه على خلاف حالات مماثلة في الماضي من الفرقة السياسية والاجتماعية، فإن الجيش يقف هذه المرة أمام أزمة عميقة لم يشهدها من قبل؛ لأنه لا يوجد قطاع من قطاعات المجتمع إلا وطالته الأزمة.
وختمت الصحيفة بأنه لو استمرت موجة الاحتجاجات شهورا طويلة، فإن تداعياتها على الجيش سيظهر بدءا من دورة التجنيد المقبلة في آب/ أغسطس 2023؛ إذ يحاول الجيش التأكيد لجميع أطياف المجتمع أنه بمعزل عن السياسة، وأن يواجه التحديات الخاصة به بهدوء، مشيرة إلى أن الوضع هذه المرة أكثر صعوبة.
في غضون ذلك تظاهر آلاف من الضباط والجنود السابقين، الجمعة، أمام مقر المحكمة الإسرائيلية العليا بالقدس المحتلة، وهي المؤسسة التي يخشى معارضو خطة الإصلاح القضائي أن تسلب تلك الخطة صلاحياتها.
كما شارك العشرات منهم في وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الدفاع، يوآف غلنت، في مستوطنة "عميكام" شمالا، وقرب منزل عضو الكنيست يولي أدلشتاين في مدينة هرتزيليا.