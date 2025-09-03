وام: وصول رئيس دولة الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض
وسط توتر متصاعد مع إدارة ترامب.. بزشكيان يزور نيويورك الأسبوع المقبل

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانالمصدر: أ ف ب
أحمد الصالحي
03 سبتمبر 2025، 9:29 ص

يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان نيويورك الأسبوع المقبل، في توقيت حساس، بعد الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

 وقالت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية إنه سيرافق بزشکیان في هذه الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، مشيرة إلى أن الزيارة ستكون "فرصة لإجراء مباحثات مباشرة مع قادة الدول الأوروبية الثلاث (E3) بشأن آلية الزناد (العقوبات) والملف النووي الإيراني".

وتتزامن زيارة بزشکیان إلى نيويورك مع تصعيد غير مسبوق في الملف النووي، إذ أعلنت الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) تفعيل آلية الزناد بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تراها طهران "مسيسة".

 وبحسب الآلية، فإن العقوبات يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أقل من 30 يومًا مع انقضاء قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وحذرت إيران من أن هذا الموقف التصادمي قد يعني خروج أوروبا من دائرة التأثير في الملف النووي، لكنها في الوقت نفسه لم تغلق باب الحوار، حيث أبقى الجانبان المجال مفتوحًا للمفاوضات.

يذكر أن نيويورك تشهد انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بدءًا من الـ9 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

