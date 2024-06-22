تشريعية فرنسا.. استعراض قوة وشعارات متطرفة ومخاوف من الانزلاق للعنف

لا يُخفي نشطاء وأنصار "اليمين المتطرف" في فرنسا حماسهم المفرط خلال الحملة الانتخابية الجارية، ما يُثير مخاوف من الانزلاق إلى مربع العنف.

ومنذ نجاح حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية التي، أجريت في التاسع من يونيو الماضي، وقبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا كثفت الجماعات القومية من مظاهر استعراض القوة في العديد من المدن الفرنسية، والتي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بأعمال عنف أو تحريض على العنف ضد الخصوم اليساريين.

ويرصد تقرير لإذاعة فرنسا الدولية تحركات وشعارات أنصار اليمين المتطرف، "المسلحين بأحزمة أو مظلات، مع قبضات مرفوعة أو أيدٍ مثبَّتة حول علم أسود يحمل الشعار التاريخي لليمين المتطرف".

ويتجمع نحو 50 فردًا ملثمين يرتدون ملابس سوداء على رصيف مدينة فيو ليون، ويقول التقرير إنه "بعد أن حفّزهم النصر المحتمل لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة، في 30 يونيو و7 يوليو، صرخوا: "نحن النازيون اللعينون!" "الإسلام خارج أوروبا!" و"الأزرق والأبيض والأحمر، فرنسا للفرنسيين!" في إشارة إلى ألوان العلم الفرنسي.