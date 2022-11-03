أول ظهور لعمران خان بعد نجاته من محاولة اغتيال (فيديو)
رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بعد نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها، اليوم الخميس، خلال فعالية شعبية للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وخرج خان من المستشفى، ملوحاً بيده إلى جماهيره الذين كانوا بانتظاره في الخارج، في إشارة منه إلى أنه بخير.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف أسد عمر، أحد مساعدي خان، أن "رئيس الوزراء السابق أصيب في ساقه بعملية إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد"، مشيراً إلى أن رجلاً فتح النار من سلاح آلي، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما أصيب عمران خان ونُقل إلى المستشفى".
وتمكن مواطنون باكستانيون من القبض على منفذ إطلاق النار على عمران خان، كما تداول ناشطون صوراً قالوا إنها للحظة القبض على منفذ إطلاق النار، وقد أحاط به عدد من الأشخاص وأحكموا وثاقه.