أول ظهور لعمران خان بعد نجاته من محاولة اغتيال (فيديو)

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بعد نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها، اليوم الخميس، خلال فعالية شعبية للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وخرج خان من المستشفى، ملوحاً بيده إلى جماهيره الذين كانوا بانتظاره في الخارج، في إشارة منه إلى أنه بخير.