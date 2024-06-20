واشنطن تتخذ "القرار الصعب": أولوية التسليح لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي "الأولوية" لأوكرانيا في تقديم أنظمة الدفاع الجوي، وأنها سترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لأوكرانيا قبل أي دولة أخرى قدمت طلبات بذلك، وهو قرار وصفه بأنه "صعب، لكنه ضروري".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن "حكومة الولايات المتحدة اتخذت القرار الصعب، ولكن الضروري، بإعادة ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصًا صواريخ باتريوت وناسامس ليتم إرسالها إلى أوكرانيا"، بحسب "فرانس برس".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من اليوم الخميس، عزمها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في قرار رحبت به كييف باعتباره "إسهامًا حاسمًا" في إطار مساعدتها في الحرب ضد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتطالب كييف بالحصول على مزيد من أنظمة باتريوت الصاروخية، لكن دول الناتو تتردد في إرسالها لأنها تريد حماية مجالها الجوي.