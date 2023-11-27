تقرير: تراجع الثقة بالحلم الأمريكي في استطلاعات الرأي الأخيرة

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تزايد الشكوك بين الأمريكيين فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للحلم الأمريكي، وعلى وجه التحديد الاعتقاد بأن العمل الجاد يؤدي إلى التقدم وتحسين آفاق الأجيال القادمة.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، أثار استطلاعان للرأي، أجريا مؤخرًا، المخاوف بشأن تضاؤل الثقة في الحلم الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد سُئل المشاركون ما إذا كانوا يؤمنون بمقولة "الحلم الأمريكي: الجهد الجاد والعمل الشاق يمكن أن يؤديا إلى التقدم الشخصي والنجاح". وأكد 36 في المئة فقط صحة هذه المقولة، بينما يرى 18 في المئة أنها لم تكن صحيحة قط، و45% أشاروا إلى أنها كانت حقيقة في الماضي ولكنها لم تعد قابلة للتطبيق.

وبالمقارنة، أشارت الاستطلاعات السابقة التي أجراها المعهد الأمريكي العام للأبحاث في عامي 2012 و2016 إلى مشاعر أكثر تفاؤلاً، إذ أيّد 53% و48% على التوالي فكرة الحلم الأمريكي. ورغم الاختلافات في المنهجية بين هذه الاستطلاعات، فإن الاتجاه الهبوطي الثابت لا لبس فيه.

وكشف توزيع الجنس والعمر في الاستطلاع عن قدر أكبر من التشاؤم بين النساء والمواطنين الأصغر سنًّا، إذ أبدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ثقة أعلى نسبيًّا في الحلم الأمريكي.