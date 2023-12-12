"موينكل": "ستريندا" كانت في طريقها إلى ميناء أسدود

قالت شركة "موينكل" للشحن البحري، الثلاثاء، إن ناقلة الكيماويات ستريندا التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن وقع الاختيار عليها مبدئيا من شركات مستأجرة لنقل شحنة من ميناء أسدود الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2024.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها، أنه "بناء على توصية مستشارينا الأمنيين، تقرر حجب هذه المعلومات حتى تصل السفينة وطاقمها إلى المياه الآمنة".