يحظى بثقة الرئيس الصيني.. من هو وزير الخارجية المعزول تشين قانغ؟

عزلت الصين اليوم الثلاثاء، وزير خارجيتها تشين قانغ، بعد قرابة شهر على غيابه عن مهامه العامة، وأعادت سلفه وانغ يي إلى المنصب.

وكان آخر ظهور علني للوزير المعزول يوم 25 حزيران/يونيو، حينما التقى مع دبلوماسيين زائرين في بكين.

ولد تشين قانغ العام 1966، في مدينة تيانجين شمالي البلاد، وكان ثاني أعلى دبلوماسي في الصين بعد وانغ يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

حصل على البكالوريوس في القانون مع تخصص في السياسة الدولية من جامعة العلاقات الدولية الصينية العام 1988.

بدأ حياته العملية بعد التخرج؛ كسكرتير في مكتب الخدمات الدبلوماسية في بكين (1992–1988)، ثم بعدها عمل ملحقًا ثم سكرتيرًا ثالثًا في إدارة غربي أوروبا بوزارة الخارجية (1995–1992).