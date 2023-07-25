يحظى بثقة الرئيس الصيني.. من هو وزير الخارجية المعزول تشين قانغ؟
عزلت الصين اليوم الثلاثاء، وزير خارجيتها تشين قانغ، بعد قرابة شهر على غيابه عن مهامه العامة، وأعادت سلفه وانغ يي إلى المنصب.
وكان آخر ظهور علني للوزير المعزول يوم 25 حزيران/يونيو، حينما التقى مع دبلوماسيين زائرين في بكين.
ولد تشين قانغ العام 1966، في مدينة تيانجين شمالي البلاد، وكان ثاني أعلى دبلوماسي في الصين بعد وانغ يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
حصل على البكالوريوس في القانون مع تخصص في السياسة الدولية من جامعة العلاقات الدولية الصينية العام 1988.
بدأ حياته العملية بعد التخرج؛ كسكرتير في مكتب الخدمات الدبلوماسية في بكين (1992–1988)، ثم بعدها عمل ملحقًا ثم سكرتيرًا ثالثًا في إدارة غربي أوروبا بوزارة الخارجية (1995–1992).
كما عُيّن سكرتيرًا ثالثًا ثم ثانيًا في سفارة الصين لدى المملكة المتحدة (1999–1995)، ثم سكرتيرًا ثانيًا ثم نائب رئيس قسم ثم رئيس قسم في إدارة غربي أوروبا بوزارة الخارجية (2002–1999).
شغل حتى العام 2005، منصب مستشار في سفارة الصين لدى المملكة المتحدة، ثم عيّن نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمتحدث باسمها لغاية 2010.
عُيّن وزيرًا مفوضًا في سفارة بلاده لدى بريطانيا، حتى 2011، ثم مديرًا عامًا لإدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمتحدث باسمها لغاية العام 2014.
بعد ذلك استلم مديرًا عامًا لإدارة المراسم بوزارة الخارجية لمدة 3 سنوات.
شغل بين (2018–2017) منصب مساعد وزير الخارجية ومديرًا عامًا لإدارة المراسم بالوزارة، فنائبًا لوزير الخارجية لغاية 2021، ثم أصبح السفير الحادي عشر للصين في واشنطن قبل تعيينه وزيرًا للخارجية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022.
ويرى مراقبون أن تشين قانغ يحظى بثقة رئيس البلاد شي جين بينغ، وهو مقرب منه.
من جهتها، أوضحت شبكة "سي أن أن" في نسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن تشين لعب دورًا رئيسيًا في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والصين لاستعادة الاتصال بينهما.
وأشارت إلى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي زار بكين في 18 حزيران/يونيو الماضي.
وقالت الشبكة إن "تشين حصل على ترقية سريعة لمنصب وزير الخارجية، وشكل تعيينه العام الماضي على حساب المرشحين الأكثر خبرة مفاجأة بين مراقبي النخبة في السياسة الصينية، ولكن كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة على ثقة شي في الدبلوماسية".
وبعد 25 حزيران/يونيو، غاب الوزير المعزول عن المشهد العام، وكان آخر ظهور علني له عندما شوهد مبتسمًا يسير جنبًا إلى جنب مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، الذي سافر إلى بكين للقاء المسؤولين الصينيين بعد تمرد قصير الأمد من قبل مجموعة مرتزقة فاغنر في روسيا.
وبعد أن تغيب عن قمة دبلوماسية دولية في إندونيسيا، قالت الوزارة، إنه في إجازة بسبب مشكلة صحية لم تكشف عنها، لكن عدم وجود معلومات تفصيلية أثار موجة من التكهنات.