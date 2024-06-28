خبراء يرجحون ذهاب الانتخابات الإيرانية لجولة ثانية (فيديو وصور)

وبدأت عملية التصويت لانتخاب خليفة إبراهيم رئيسي رئيس الحكومة الـ13 في الجمهورية الإسلامية، عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة في عموم إيران.

وستذهب الانتخابات إلى جولة إعادة في حال لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على نسبة 50 زائد واحد من المشاركين في هذه الانتخابات.

وستقام الجولة الثانية في الـ5 من شهر يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية سابقًا.

الساعات الأخيرة

وقال السياسي الإصلاحي عباس عبدي، "أعتقد أن تتجه الانتخابات إلى جولة ثانية في ظل المعطيات الأولية لحجم المشاركة حتى الآن، ولكن نحن ننتظر الساعات الأخيرة، وحتى الآن مضى قرابة أربع ساعات على فتح صناديق الاقتراع".