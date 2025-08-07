بيسنت: رسوم ترامب الجمركية أداة للسياسة الخارجية

قال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب، يستخدم الرسوم الجمركية كأداة للسياسة الخارجية، مشيرا إلى فرض رسوم ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي.

وردّاً على سؤال حول احتمال فرض رسوم إضافية على السلع الصينية للسبب نفسه، أوضح بيسنت في برنامج "تقرير خاص مع بريت باير" أن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع ترامب، أمراً تنفيذياً يضيف رسوماً جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%.

وبحسب ما أعلن البيت الأبيض على منصة "إكس"، يأتي قرار ترامب "رداً على استمرار شراء النفط الروسي".

وتضاف هذه الضريبة الجديدة إلى رسوم سابقة بنسبة 25% من المقرر أن تسري اعتباراً من الخميس، تزامناً مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، بحسب المرسوم.

وثمة خطر رسوم محتملة أيضاً على بلدان أخرى "تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط من روسيا الاتحادية".

لكن ما زالت الاعفاءات قائمة بالنسبة لمنتجات استهدفتها رسوم أخرى على قطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم.