الملك تشارلز يشيد بالتزام ترامب إنهاء النزاعات في العالم

أشاد الملك تشارلز الثالث، الأربعاء، بـ"الالتزام الشخصي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إنهاء النزاعات في العالم، بمناسبة زيارة الدولة التي يجريها سيّد البيت الأبيض إلى المملكة المتحدة، بحسب "فرانس برس".

وقال الملك خلال مأدبة رسمية في قصر ويندسور إن "بلدينا يعملان معا لدعم الجهود الدبلوماسية الحاسمة، خصوصا سيدي الرئيس التزامكم الشخصي تجاه إيجاد حلول لبعض النزاعات الأكثر تعقيدا في العالم، لضمان السلام".

وكان ترامب وصل إلى المملكة المتحدة مساء الثلاثاء، في زيارة دولة ثانية تاريخية تُجرى في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع دعوات للتظاهر.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بعيد الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مطار ستانستيد بلندن. واستقبل حرس الشرف ترامب الذي استقل مروحية برفقة زوجته ميلانيا إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في لندن لقضاء الليلة.

وكان في استقبال الزوجين ترامب الأمير وليام وزوجته كيت عند نزولهما من المروحية.