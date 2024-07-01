سيطر على 13 دائرة من أصل 18.. اليسار يهدد نفوذ ماكرون في باريس

تمكنت الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم 4 أحزاب يسارية فرنسية، من احتلال المركز الأول في 13 دائرة انتخابية من أصل 18 في العاصمة باريس، ما يمثل تهديدا لنفوذ الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو".

وبحسب الصحيفة تواجه العديد من الشخصيات ذات الثقل من معسكر ماكرون صعوبات في العاصمة باريس، فبينما صمدت العاصمة في مواجهة موجة صعود اليمين المتطرف، خسر معسكر ماكرون على الأرض وعززت الجبهة الشعبية الجديدة مواقعها.

وقبل حل البرلمان في 9 حزيران/ يونيو كانت 9 دوائر انتخابية من أصل 18 في باريس تحت راية معسكر ماكرون، و9 لمختلف الأحزاب اليسارية قبل ائتلافها في "الجبهة الشعبية الجديدة".

وأوضحت الصحيفة أنه تم بالفعل انتخاب 9 نواب يساريين بعد الجولة الأولى يمثلون أحزاب "فرنسا الأبية" والبيئة، فضلا عن نواب آخرين من أحزاب ذات توجهات يسارية ليبلغ عدد المقاعد التي حسمها يساريون في باريس 13 مقعدا.