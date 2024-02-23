زيارته الأولى إلى بوينس أيرس.. بلينكن يلتقي رئيس الأرجنتين
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس، إلى بوينس أيرس، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، في ختام جولة سريعة في أمريكا اللاتينية.
وهذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى الأرجنتين، بعدما شارك يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في اجتماع نظرائه في مجموعة العشرين في البرازيل، حيث التقى أيضًا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتأتي زيارة بلينكن في وقت ترتفع فيه حدة التوتر الاجتماعية تدريجيًا في الأرجنتين، حيث بدأت إجراءات التقشّف التي اتخذتها حكومة ميلي الليبرالية المتطرفة تترك آثارًا على المجتمع. حسب وكالة "فرانس برس".
ويعد خافيير ميلي الذي تولى منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شخصية مثيرة للجدل، إذ عُرف سابقًا بتصريحاته الاستفزازية، كما قورِن بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وغداة لقائه بلينكن، سيتوجه ميلي إلى واشنطن للمشاركة إلى جانب ترامب في مؤتمر للمحافظين، بحسب المنظمين.
ورغم ذلك، تؤكد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن رغبتها في التعاون مع الرئيس الأرجنتيني الجديد باعتباره حليفًا محتملًا، انطلاقًا من دعمهما المشترك لإسرائيل في الحرب على غزة خصوصًا.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أمريكا اللاتينية، بريان نيكولز، للصحافة قبل أيام: "نريد أن نكون الشريك المفضل للأرجنتين".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستشجع خافيير ميلي على اختيار الطائرات المقاتلة الأمريكية بدلًا من الصينية، كجزء من مشروع تحديث القوات الجوية.
وضاعف بلينكن جولاته الدولية من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا الأسبوع الماضي.