زيارته الأولى إلى بوينس أيرس.. بلينكن يلتقي رئيس الأرجنتين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس، إلى بوينس أيرس، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، في ختام جولة سريعة في أمريكا اللاتينية.

وهذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى الأرجنتين، بعدما شارك يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في اجتماع نظرائه في مجموعة العشرين في البرازيل، حيث التقى أيضًا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتأتي زيارة بلينكن في وقت ترتفع فيه حدة التوتر الاجتماعية تدريجيًا في الأرجنتين، حيث بدأت إجراءات التقشّف التي اتخذتها حكومة ميلي الليبرالية المتطرفة تترك آثارًا على المجتمع. حسب وكالة "فرانس برس".