أول ظهور للطيارين الروسيين اللذين أسقطا مسيّرة أمريكية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر فيه وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يكرم الطيارين اللذين قادا مقاتلتي "سو 27"، وأسقطا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو-9" في صباح يوم 14 مارس.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير شويغو قدم إلى كل من الطيارين (سيرغي بابوف وفاسيلي فافيلوف) جوائز لشجاعتهم وبطولاتهم خلال الدفاع العسكري، كما منحهم أوسمة الشجاعة".
وأكد الرائد بوبوف في تصريح له أنه "لم يتم استخدام الأسلحة، ولم يتلامسا مع الطائرة بدون طيار".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، "جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء".
ورفع الجيش الأمريكي السرية عن فيديو يكشف لحظات حاسمة في المواجهة في الجو، وما صورته كاميرا الدرون "إم كيو-9" الموجهة إلى الخلف صوب ذيل ومروحية الدفع الخلفية، حيث ظهرت المقاتلة الروسية "سو 27" تحلق على مسافة قريبة.
كما يكشف الفيديو أيضاً لحظة إلقاء قائد المقاتلة الروسية الوقود على الطائرة المسيرة عند اقترابه منها.