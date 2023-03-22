أول ظهور للطيارين الروسيين اللذين أسقطا مسيّرة أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر فيه وزير الدفاع سيرغي شويغو وهو يكرم الطيارين اللذين قادا مقاتلتي "سو 27"، وأسقطا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو-9" في صباح يوم 14 مارس.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير شويغو قدم إلى كل من الطيارين (سيرغي بابوف وفاسيلي فافيلوف) جوائز لشجاعتهم وبطولاتهم خلال الدفاع العسكري، كما منحهم أوسمة الشجاعة".

وأكد الرائد بوبوف في تصريح له أنه "لم يتم استخدام الأسلحة، ولم يتلامسا مع الطائرة بدون طيار".