ما قصة الجندي الروسي الذي قتل نفسه بيده؟
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس وهو يحاول لوقت طويل إسقاط طائرة دون طيار كانت تطارده، لكن دون جدوى، ما دفعه لإطلاق النار على نفسه، بعد فشله في الهروب من المسيّرة.
وأُرفق مع مقطع الفيديو تعليق يقول إن الجندي لم يستطع الهروب، فقرر إطلاق النار على نفسه بسبب إصابته.
وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحته، كما لم يتبين المكان الذي التُقط فيه الفيديو ولا حتى زمانه.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد باستعادة الأراضي الأوكرانية كافة من روسيا، وقال في خطابه المصور، مساء الأربعاء: "لن نترك قطعة واحدة من أرضنا للعدو.. لن يسود الاستبداد في أي مكان".
وقال زيلينسكي: "دعونا لا ننسى أن كل يوم يكون فيه المحتل على أرضنا هو إغراء له للاعتقاد بأنه سينجح".
وأشار إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل في أوكرانيا لإعادة بناء البلاد التي مزقتها الحرب. وقال: "الآن، في مايو/أيار، سننتهي من النقاط الملموسة لبرامج الدولة هذه، وفي يونيو/حزيران سنعمل مع شركائنا (الخارجيين) على خططنا. هنا، في أوكرانيا، سيرى العالم ما تستطيع أوروبا القيام به".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، أمس الأربعاء، إن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وإن ذلك سيستمر.
كما نقلت الوكالة عنه قوله إن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة (وهي التسمية التي تطلقها روسيا على الحرب في أوكرانيا)، وهي عملية صعبة جدًا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".
وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية التي استولت روسيا عليها من البلاد، وقال بيسكوف إن هذا يُظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع، ودفع القوات الموالية لكييف إلى التراجع.