ما قصة الجندي الروسي الذي قتل نفسه بيده؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود الروس وهو يحاول لوقت طويل إسقاط طائرة دون طيار كانت تطارده، لكن دون جدوى، ما دفعه لإطلاق النار على نفسه، بعد فشله في الهروب من المسيّرة.

وأُرفق مع مقطع الفيديو تعليق يقول إن الجندي لم يستطع الهروب، فقرر إطلاق النار على نفسه بسبب إصابته.

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم، دون أي تأكيد رسمي أو نفي لصحته، كما لم يتبين المكان الذي التُقط فيه الفيديو ولا حتى زمانه.