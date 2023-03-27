واشنطن تكشف تطورات الوضع الأمني لقواعدها في سوريا
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي هجمات أو ردود فعل أخرى خلال 36 ساعة مضت في سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال يقظة بعد هجوم على قاعدة أمريكية في سوريا في الـ23 من شهر مارس/آذار الجاري، أدى لمقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر ومعه 5 جنود أمريكيين.
ونهاية الأسبوع الماضي، أفاد مصدر أمني ووسائل إعلام، بأن هجوماً استهدف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا.
ويضم حقل العمر النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط السورية، أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.