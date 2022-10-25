تقرير: صراع خفي بين فرنسا وألمانيا.. وماكرون "تحت نيران" الأزمات

قال تقرير فرنسي، إن الأوضاع في أوروبا تشهد "تغييرات مستمرة ومستجدات متسارعة"، بشأن علاقة فرنسا، إحدى أقوى الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة "إيكورسو" المتخصصة في الاقتصاد، أن "الوضع الراهن في دول الاتحاد الأوروبي جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعيش تحت نيران الأزمات ويحاول بناء إستراتيجية أوروبية جديدة تخرجه من العزلة التي وجد نفسه فيها".

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن "اعتراف إيمانويل ماكرون في مقابلة صحفية بأن ألمانيا في وضع تغيير نموذجي من شأنه أن يزعزع استقرار أوروبا، يعد مؤشرا قويا على مدى الصراع الخفي بين باريس وبرلين والذي شمل أوجها عدة أبرزها أزمة الطاقة التي تهدد أوروبا جراء الحرب في أوكرانيا".

وأضافت: "وذلك فضلا عن الإستراتيجية العسكرية لألمانيا التي لم ترق لفرنسا، دون إغفال الخلافات الأخيرة حول الخطة التي يريد الرئيس الفرنسي فرضها في الاتحاد الأوروبي والتي تقتضي أولا دعوة الحكومة الألمانية إلى مراجعة عديد النقاط الإستراتيجية في سياساتها تجاه الاتحاد".

وأضاف التقرير: "منذ وقت ليس ببعيد، كانت معظم السياسات الأوروبية تتلخص في تسوية غامضة فرنسية ـ ألمانية.. لقد انتهى كل شيء تقريبا بين باريس وبرلين، وحلت الخلافات محل التسوية رغم تصريحات بعض القادة السياسيين بعكس ذلك".

وتابع: "الآن بدأت إيطاليا، القوة الثالثة في الاتحاد الأوروبي والتي كانت تشهد صحوة دبلوماسية في عهد ماريو دراغي والتي من المفترض أن تستمر عهد ميلوني، في الظهور إلى الواجهة، وذلك من تداعيات الحرب على أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "تسببت الحرب في أوكرانيا في توترات عدة وصراعات خفية تارة ومعلنة تارة أخرى بين كبرى القوى السياسية والاقتصادية في أوروبا، مما حفز الولايات المتحدة لاستغلال ذلك الوضع ودفع دول أخرى مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر ودول البلطيق إلى قلب المعمعة".

وأوضحت أن أمريكا فعلت ذلك "من أجل تحقيق إستراتيجيتها التي تقوم على مخطط محو المحور الثلاثي القديم للقارة الأوروبية (باريس، مدريد، روما) ودفع أوروبا الجديدة، التي تجسدها وارسو وبراغ وريغا، (وبشكل ضمني كييف) نحو الواجهة".

ويضيف التقرير ذاته أنه "وسط هذه الأوضاع تلعب ألمانيا دورا طلائعيا في هذه الإستراتيجية، وهو ما أثار حفيظة باريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لدعوة ألمانيا لمراجعة سياساتها الإستراتيجية في المنطقة، على الرغم من أن علاقته تبدو في قلب العاصفة لا فقط مع برلين وإنما أيضا مع المفوضية الأوروبية".

وكانت علاقة فرنسا بالمفوضية الأوروبية شهدت الأسبوع الماضي، حلقة جديدة من التوتر في أعقاب الخطاب الذي وصفته باريس بـ"المتهور" لرئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي حذر الجيش الروسي من "فنائه" في حال وقوع هجوم نووي.

وأثار تصريح بوريل ردا عنيفا من فرنسا، وهي القوة الوحيدة المجهزة الآن من بين الدول السبع والعشرين، والتي اعتبرت أن ذلك الخطاب يشكل دوسا لكرامتها ولقوتها النووية من قبل "تكنوقراط كاتالوني متهور".

وبحسب ما أورده تقرير "إيكورسو"، "ستجسد ألمانيا القوة المحورية للمجموعة الأوروبية الجديدة التي لن تكون فرنسا فيها أكثر من شبه جزيرة معزولة سياسيا وجغرافيا في أقصى الغرب وستتعمق في ضوئها عزلة ماكرون".