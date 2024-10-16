بايدن: هاريس ستشق "طريقها الخاص" في حال فوزها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نائبته المرشحة لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس "ستشق طريقها الخاص" بمجرد فوزها في انتخابات عام 2024؛ وهو ما يسمح بمزيد من الوضوح بينه وبين نائبته التي تعمل على كسب أصوات الناخبين المتشككين، قبل 3 أسابيع من يوم الانتخابات، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال بايدن: "ستقود كامالا البلاد في اتجاهها الخاص، وهذا أحد أهم الاختلافات في هذه الانتخابات".

وأضاف "أن وجهة نظر كامالا بشأن مشاكلنا ستكون جديدة. أما وجهة نظر دونالد ترامب فهي قديمة وفاشلة وبصراحة غير صادقة أبدًا".

مزيد من الحرية

وحسب الوكالة فإن تعليقات بايدن قد تمنح هاريس مزيدًا من الحرية لتحديد مواقفها السياسية في المرحلة الختامية الحاسمة من السباق الرئاسي، إذ إن المرشحة الديمقراطية تجد نفسها مقيدة بالسياسات التي يفرضها عليها منصبها بوصفها نائبة للرئيس.

وأعرب مساعدوها بشكل خاص عن بعض الإحباط من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا كان يركز بشكل مفرط على إرثه الخاص، وليس السباق لخلافته.

وواجهت هاريس، مؤخراً ضغوطًا متزايدة لتوضيح كيف ستحكم بشكل مختلف عن بايدن، وهو سؤال أصعب مما يبدو ظاهريًا.

كانت هاريس نفسها مترددة في القيام بأي شيء يمكن اعتباره عدم ولاء لبايدن، الذي رفّعها من عضو مجلس الشيوخ في فترة ولايته الأولى إلى منصب نائب الرئيس، ثم سلّمها مقاليد عمله السياسي، إذ أيّد هاريس عندما انسحب من السباق في يوليو/تموز.

وتجاهلت هاريس الأسئلة حول كيف ستكون مختلفة عن الرئيس الديمقراطي بقولها "أنا لست جو بايدن"، لكنها لم تقدم سوى القليل من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، حاولت الاستيلاء على عباءة المرشحة التي ستجلب التغيير الإيجابي للبلاد، بالاعتماد إلى حد كبير على كونها من جيل مختلف عن كل من بايدن وترامب.