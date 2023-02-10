كييف: صاروخان روسيان أطلقا باتجاه أوكرانيا عبرا المجال الجوي لرومانيا

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الساعة 10,18 صباحا (08,18 ت غ) عبر صاروخان كروز روسيان طراز كاليبر حدود أوكرانيا مع جمهورية مولدافيا، قرابة الساعة 10,33 عبر هذان الصاروخان المجال الجوي لرومانيا، بعدها دخلا مجددا المجال الجوي لأوكرانيا".

وقالت رومانيا إن المعلومات "غير مؤكدة"، بينما أكدت مولدافيا أن صاروخا عبر مجالها الجوي.