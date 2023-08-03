الرئيس الفرنسي يعد بمبادرة سياسية "كبرى"

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن الرئيس إيمانويل ماكرون وعد بمبادرة سياسية كبرى قبل بدء العام الدراسي، حيث ما يزال يبحث عن إنجاز في ولايته الثانية، في ظل عدم امتلاكه أغلبية مطلقة بالبرلمان.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس ماكرون "سيقدم للقوى السياسية مبادرة تركز على مواضيع مثل البيئة، والخدمات العامة، والعمل، والنظام، والتقدم، والهجرة".

وجاء في التقرير أن ماكرون ينوي "استبعاد التجمع الوطني، وحزب مارين لوبان، و"لا فرانس إينسوميز"، وجان لوك ميلينشون من مبادرته التي تتضمن سلسلة من الاجتماعات بين القوى السياسية".

ونقل التقرير قول ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه سيفعل ما بوسعه حتى أيار 2027 ، داعيًا إلى "زمن جديد من الانفتاح والعيش المشترك في فرنسا".

وبعد شهر من أعمال الشغب التي هزت فرنسا ردًا على مقتل الفتى الجزائري نائل، على يد ضابط شرطة في 27 حزيران، اعتبر ماكرون أن العنف كشف عن "أزمة حضارة" تعيشها فرنسا.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية