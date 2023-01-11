قصف روسي لخاركيف بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للمدينة

استهدف قصف روسي مساء الثلاثاء خاركيف، كما أعلن الحاكم الإقليمي، بعد ساعات قليلة من الزيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى هذه المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال أوليغ سينوغوبوف على تلغرام "ابقوا في الملاجئ! المحتلون يقصفون مرة جديدة!". وسمع مراسل لوكالة فرانس برس صوت العديد من الانفجارات في المدينة.

وقامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الثلاثاء، بزيارة لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.