قصف روسي لخاركيف بعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الألمانية للمدينة
استهدف قصف روسي مساء الثلاثاء خاركيف، كما أعلن الحاكم الإقليمي، بعد ساعات قليلة من الزيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى هذه المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
وقال أوليغ سينوغوبوف على تلغرام "ابقوا في الملاجئ! المحتلون يقصفون مرة جديدة!". وسمع مراسل لوكالة فرانس برس صوت العديد من الانفجارات في المدينة.
وقامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الثلاثاء، بزيارة لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.
وفي خاركيف، أعلنت أنالينا بيربوك، التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها "وصديقها" دميترو كوليبا، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" في ما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقا لما نقلت عنها الوزارة الألمانية.
وتحدثت خلال زيارتها، التي تم الإعلان عنها عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية، عن دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، دون تحديد نوعها.