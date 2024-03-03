ما موقف الديمقراطيين حيال انسحاب بايدن من الترشح للرئاسة الأمريكية؟

أظهر استطلاع جديد للرأي داخل الولايات المتحدة أن ما يقرب من 2 من كل 5 ديمقراطيين يقولون إن الرئيس جو بايدن لا ينبغي أن يكون مرشحهم للرئاسة مرة أخرى.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" و"كلية سيينا" الأمريكية، لا يبدو أي من هؤلاء أنه على استعداد لرؤية بايدن ينسحب من الترشح لمنصب الرئيس.

وأشار إلى أن الكثير من الناخبين الديمقراطيين كانوا يتمنون لو لم يتم ترشيح الرئيس بايدن لانتخابات هذا الخريف.

وأعرب 28% فقط عن حماسهم لترشيح بايدن، فيما رأى 38% من المستطلعة آراؤهم بشكل قاطع أن بايدن لا ينبغي أن يكون مرشحهم للرئاسة.

ووفق الصحيفة، فإنه رغم أن العديد من الديمقراطيين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد يتوقون "بهدوء" إلى رؤية مرشح آخر ليواجه الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، الذي يتقدم على مستوى البلاد في الاستطلاع بخمس نقاط مئوية، لا يبدو أن أحدًا من الديمقراطيين على استعداد لإخبار بايدن بهذا الأمر أو حتى ما إذا كان بايدن نفسه سيستمع إليه.