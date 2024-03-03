ما موقف الديمقراطيين حيال انسحاب بايدن من الترشح للرئاسة الأمريكية؟
أظهر استطلاع جديد للرأي داخل الولايات المتحدة أن ما يقرب من 2 من كل 5 ديمقراطيين يقولون إن الرئيس جو بايدن لا ينبغي أن يكون مرشحهم للرئاسة مرة أخرى.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" و"كلية سيينا" الأمريكية، لا يبدو أي من هؤلاء أنه على استعداد لرؤية بايدن ينسحب من الترشح لمنصب الرئيس.
وأشار إلى أن الكثير من الناخبين الديمقراطيين كانوا يتمنون لو لم يتم ترشيح الرئيس بايدن لانتخابات هذا الخريف.
وأعرب 28% فقط عن حماسهم لترشيح بايدن، فيما رأى 38% من المستطلعة آراؤهم بشكل قاطع أن بايدن لا ينبغي أن يكون مرشحهم للرئاسة.
ووفق الصحيفة، فإنه رغم أن العديد من الديمقراطيين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد يتوقون "بهدوء" إلى رؤية مرشح آخر ليواجه الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، الذي يتقدم على مستوى البلاد في الاستطلاع بخمس نقاط مئوية، لا يبدو أن أحدًا من الديمقراطيين على استعداد لإخبار بايدن بهذا الأمر أو حتى ما إذا كان بايدن نفسه سيستمع إليه.
وذكرت أن بايدن المحاط بدائرة داخلية "مخلصة" لم يعطِ أي علامة على أنه سيفكر في التنحي للسماح لشخص آخر بقيادة الحزب.
وتابعت: "في الواقع، بايدن والمقربون منه يشعرون بالغضب من هذه الفكرة، ورغم كل القلق، لاحظ مستشارو الرئيس بايدن أنه لم يظهر أي تحدٍ جدّي حيال هذه الفكرة وقد سيطر بايدن على الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المبكرة بشكل أكثر حسمًا من فوز ترامب في منافسات الترشيح لحزبه".
ويرى فريق بايدن أن السؤال ذاته عن بديل لبايدن سؤال سخيف، ومن وجهة نظرهم، يتمتع الرئيس بسجل مثير للإعجاب من الإنجازات التي يمكن أن يستمر عليها.
واعتبرت "نيويورك تايمز"، أنه لا يوجد بديل واضح لبايدن فقد فات الأوان في الدورة الحالية للانسحاب.
ولفتت أنه لو اختار بايدن عدم الترشح لولاية ثانية، لكان قد حدث ذلك قبل عام من الآن عندما كان هناك وقت كافٍ لظهور خليفة له.
وأردفت: "بخلاف شخص يحمل بايدن اسمه، من الصعب أن نتخيل من سيكون له تأثير كافٍ حتى لطرح الفكرة معه، ناهيك عن التأثير عليه".
ونقلت الصحيفة عن ديفيد بلوف، مهندس حملات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وأحد المستشارين الإستراتيجيين الذين زكوا بايدن لمنصب نائب الرئيس العام 2008 قوله: "لا يوجد مجلس للحكماء، ولست متأكدًا مما إذا كان هناك رئيس حالي، بغض النظر عمن يكون، سيستمع إليهم".
وتشير الصحيفة إلى أن أعضاء فريق بايدن يصرون على أنهم لا يشعرون إلا بالقليل من القلق حيال ذلك، ويرد أقرب مساعدي الرئيس بغضب على أولئك الذين يشككون في قرار بايدن بالترشح مرة أخرى للمكتب البيضاوي، ويرفضون استطلاعات الرأي باعتبارها لا معنى لها قبل التصويت بفترة طويلة.
ويجادل فريق بايدن أن المشككين يقللون باستمرار من تقدير بايدن، وأن الديمقراطيين قد فازوا أو تفوقوا على التوقعات، في أعوام 2018 و2020 و2022 و2023، وحتى في انتخابات خاصة لمجلس النواب هذا العام.
وفي هذا الصدد رأى مايكل تايلر مدير الاتصالات بحملة بايدن، أن "سلوك الناخبين الفعلي يخبرنا أكثر بكثير مما يخبرنا به أي استطلاع للرأي ويروي قصة واضحة للغاية، وهي أن بايدن والديمقراطيين يواصلون التفوق في الأداء، بينما يعاني دونالد ترامب والحزب الذي يقوده من الضعف، ويعاني من ضائقة مالية، ومنقسم بشدة".
وتابع: "حملتنا تتجاهل الضجيج وتدير حملة قوية للفوز تمامًا كما فعلنا في العام 2020.
لكن في المقابل يشعر الكثيرون خارج البيت الأبيض بالقلق، حيث يرغب العديد من الديمقراطيين في أن يظهر البيت الأبيض بعض الأهمية لهذا الأمر ولكن دون حدوث إرباك.
وأدى ضعف بايدن في استطلاعات الرأي، خاصة تلك التي تظهر تأخره في جميع الولايات المتأرجحة الست اللازمة لتجميع أغلبية في الهيئة الانتخابية، إلى إثارة قلق واسع النطاق داخل الحزب.
ويقول البعض سرًا، وفق الصحيفة، إن ولايات جورجيا وأريزونا قد تكونا بعيدتي المنال في هذا الصدد مما يتطلب من بايدن اكتساح ولايات ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا.
ويقول العديد من الديمقراطيين إن بايدن قام بعمل جيد على العديد من الجبهات، ومن بينها القضاء على الوباء، وإعادة بناء الاقتصاد، و"إدارة الحروب في أوروبا والشرق الأوسط"، وسن تشريعات تاريخية بشأن البنية التحتية، وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والسياسة الصناعية، ورعاية المحاربين القدامى وغير ذلك.
لكن في المقابل تقلص دعم بايدن بسبب القلق بشأن عمره، ودعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والتدفق القياسي للمهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة ، والآثار المتبقية للتضخم في البلاد على الرغم من تراجعه.
وأدلى أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي في ولاية ميشيغان أو ما نسبته 13% من المجموع، بأصوات احتجاجية لصالح كلمة "غير ملتزمين" للتعبير عن استيائهم من بايدن، وعلى وجه الخصوص بشأن غزة.
ويبلغ بايدن من العمر 81 عامًا، وهو أكبر بقليل من ترامب البالغ من العمر 77 عامًا، وقد أظهر كلاهما لحظات من الارتباك، وفقدان الذاكرة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن عددًا أكبر من الجمهور يشعر بالقلق من عُمر بايدن أكثر من سن ترامب.
وقالت إيلين كامارك، مديرة مركز الإدارة العامة الفاعلة في معهد بروكينجز وعضو اللجنة الوطنية الديمقراطية: "لو كان جو بايدن يبلغ من العمر 65 عامًا لكان أفضل، وسيكون أمرًا رائعًا، لكنه ليس كذلك، ولهذا فأنا أعتقد أننا في موسم سخيف حيث يبحث الجميع عن سيناريو بديل".
وذكرت الصحيفة أن " السيناريوهات البديلة" لا تزال بعيدة المنال، مشيرة إلى أن المنافس الوحيد البعيد المدى لبايدن النائب دين فيليبس من ولاية مينيسوتا، لم يحظَ بأي اهتمام،.
ومع حلول، يوم "الثلاثاء الكبير" هذا الأسبوع، فمن المؤكد أن الأوان قد فات بالنسبة لمرشح أكثر ثقلاً للقفز إلى المنافسة على الترشح حتى لو كان أي منهم على استعداد لمواجهة الرئيس بايدن وهو ما لا يبدو أن أحدًا مستعد للقيام به، بحسب الصحيفة.
وقالت:"تركز الكثير من الأحاديث في واشنطن هذه الأيام على ما يمكن أن يحدث فيما لو غيّر بايدن رأيه في اللحظة الأخيرة كما فعل الرئيس ليندون جونسون، في العام 1968، أو تعرض لوضع صحي دفعه إلى الانسحاب من الترشح لمنصب الرئيس".
وأضافت: "في حال حدوث ذلك قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، في أغسطس/آب، فإنه سيمهد الطريق لأول منافسة مفتوحة داخل المؤتمر منذ عقود".
ورأت أن فكرة أن يقوم شخص ما من خارج عائلة بايدن بإقناعه بالتنحي كانت دائمًا فكرة خيالية، متابعة: "بايدن لا يزال يشعر بالألم لأن أوباما دفعه إلى عدم الترشح في انتخابات العام 2016، مستسلمًا لهيلاري كلينتون، التي خسرت أمام ترامب في الانتخابات".