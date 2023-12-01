صندوق الحلول المناخية.. حافز إيجابي للعالم من "كوب 28"

وتبنى المؤتمر في يومه الأول اتفاقًا لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات التغير المناخي.

وبحسب خبراء، فإن هذه خطوة إيجابية ومهمة، تبعث بإشارة زخم إيجابية للعالم ولعمل رئاسة المؤتمر.

ومن المنتظر أن يدعم الصندوق السكان حول العالم، ليساعد على حماية البشر الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتحسين سُبل عيشهم.

وساهمت جهود فريق "كوب 28" في تحقيق هذا التقدم أول أيام المؤتمر في قدرة العالم على الاتحاد والعمل والإنجاز.

ومهدت الإمارات الطريق لتعهدات الدول بإعلان التزامها بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للصندوق.

وبالإضافة إلى الإمارات تعهدت كل من: ألمانيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، بمبالغ كبيرة لدعم الصندوق.

كما اتفقت كافة الأطراف في اليوم الأول على جدول أعمال المفاوضات الذي قدّمته رئاسة "كوب 28"، حيث يُعد الإعلان عن أجندة المفاوضات محطة مهمة تعكس تحقيق تقدم ملموس في العمل المشترك.

ويستهدف المؤتمر تحقيق تقدم وتحول جذري يحدّ من تداعيات تغير المناخ، بما يحافظ على إمكانية تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وضعت الإمارات خطة عمل لمؤتمر الأطراف "كوب 28" تستند إلى ركائز عدة مثل: تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش.