وزراء إسرائيليون يطالبون برد ساحق وفوري على إيران

طالب وزار إسرائيليون من اليمين المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتخاذ قرار فوري وعاجل لتوجيه رد "ساحق" على الهجوم الإيراني الذي استهدف البلاد الليلة الماضية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، إن على نتنياهو اتخاذ قرار بتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران، على خلفية هجومها الجوي على إسرائيل.

وأضاف بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "رد إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا، لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صرح أن " إسرائيل ستتعرض لخطر وجودي فوري، إذا ترددت في الرد على هجوم إيران".

وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "بعد ليلة مهمة، سلوكنا الذي يعقبها سيشكل الشرق الأوسط وأمن إسرائيل"، معربا عن "شكره للجيش الإسرائيلي ونظام الدفاع الجوي على العمل الرائع من أجل دولة إسرائيل وسلامتها وأمنها" على حد تعبيره.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن "مصيرنا بأيدينا، وهذا هو الوقت المناسب لقيادة قادرة على استعادة الردع، ولديها الشجاعة لاستعادة الأمن لمواطني إسرائيل، ليس بالشعارات، بل بالأفعال".

من جهته، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، إن "الرد المتراخي على العدوان الإيراني غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي انتهت صلاحيته في مواجهة الإرهابيين المتوحشين".

يشار إلى أن إيران شنت ما أطلقت عليه عملية "الوعد الصادق" ردا على تعرض قنصليتها في دمشق قبل أسبوعين لقصف أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.